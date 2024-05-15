Госдеп США анонсировал встречу Байдена с Зеленским

Президент США Джо Байден может встретиться со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским в ближайшие недели, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Его цитирует агентство Reuters. Lenta.ru

«Что касается встречи президентов (США и Украины - прим. ТАСС), я с уверенностью ожидаю, что у них будет такая возможность в ближайшие недели <...>. Среди прочего мы намерены подписать двустороннее соглашение по безопасности», - отметил он. ТАСС

Также глава американского внешнеполитического ведомства заявил, что Вашингтон полностью поддерживает предстоящее мероприятие в Швейцарии, которое украинская сторона называет «саммитом мира», и планирует присутствовать там в большом составе. Газета.Ru