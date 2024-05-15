В Новой Каледонии из-за беспорядков планируют ввести режим ЧП

Режим чрезвычайного положения будет введен на территории Новой Каледонии (заморская территория Франции в Тихом океане) из-за продолжающихся несколько дней массовых беспорядков. Об этом сообщила пресс-служба Елисейского дворца.

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"Президент Французской Республики [Эмманюэль Макрон] провел заседание Совета национальной обороны и безопасности, посвященное ситуации в Новой Каледонии, - говорится в сообщении. - Он попросил включить указ о введении чрезвычайного положения в Новой Каледонии в повестку дня заседания Совета министров, запланированного на 16:30 [17:30 мск]"

Глава государства выразил соболезнования в связи с гибелью трех жителей Новой Каледонии в результате последних столкновений, в ходе которых применялось огнестрельное оружие. Также в Елисейском дворце сообщили, что один сотрудник жандармерии получил тяжелое ранение и сейчас врачи борются за его жизнь. Макрон заявил о необходимости "возобновления политического диалога" и попросил премьер-министра и министра внутренних дел Франции оперативно "пригласить делегации Новой Каледонии в Париж".

"Все акты насилия недопустимы и будут пресекаться безжалостно, чтобы обеспечить восстановление республиканского порядка", - говорится в заключении коммюнике.

Ранее Макрон отменил поездку на север Франции, где должен был присутствовать на открытии морского парка ветрогенераторов, из-за всплеска насилия в Новой Каледонии на фоне демонстраций против французского конституционного законопроекта о расширении избирательного корпуса на местных выборах. Как заявил глава МВД Франции, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, в том числе около 100 сотрудников правоохранительных органов, а также были сожжены десятки жилых домов и предприятий. Из-за вспышки насилия на территории агломерации Нумеа временно закрыты учебные заведения, с 18:00 до 06:00 введен комендантский час, запрещаются любые собрания.

Сенат (верхняя палата) парламента Франции 2 апреля в первом чтении одобрил законопроект, который предусматривает предоставление права участвовать в региональных выборах лицам, проживающим на территории Новой Каледонии более 10 лет. До сих пор правом голоса обладали только граждане, внесенные в списки избирателей на момент заключения Нумейского соглашения 1998 года, расширяющего автономию заморской территории, и их дети. 14 мая законопроект утвердили депутаты Национального собрания (нижняя палата), окончательное утверждение документа должно произойти на Конгрессе - совместном заседании двух палат парламента - в Версале, который пройдет ориентировочно в начале июня.