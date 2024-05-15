США обсуждают с Украиной размещение комплексов Patriot в Харькове

Вашингтон обсуждает с Киевом размещение систем противовоздушной обороны Patriot в Харькове. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Киеве.

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"США и Украина обсуждают вопрос размещения комплексов Patriot в Харькове", - сказал он.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении нескольких населенных пунктов Харьковской области. Глава ее военно-гражданской администрации Виталий Ганчев сообщал ТАСС, что ВСУ окопались в населенных пунктах на харьковском направлении, но под натиском российских военных они не могут не отступать.

13 мая в видеообращении президент Украины Владимир Зеленский назвал ситуацию в Харьковской области одной из самых горячих. В украинском Генштабе заявляли о сложной обстановке и переброске резервов на это направление. 14 мая Вооруженные силы Украины были вынуждены "сменить позиции" в районе села Лукьянцы.