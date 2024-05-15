Блинкен: Киев должен сам принять решение о начале переговоров с Москвой

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина должна самостоятельно принять решение о переговорах с Россией, сообщает РИА Новости. Блинкен подчеркнул, что в Вашингтоне поддержат Киев в любом случае.

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14 мая Блинкен прибыл в Киев. О его визите заранее не сообщалось. В Киеве для главы Госдепа организовали встречи с Владимиром Зеленским, премьером Украины Денисом Шмыгалем и главой МИД Дмитрием Кулебой.

В Госдепе заявили, что политики обсудили поддержку Украины и долгосрочные обязательства США по обеспечению безопасности Украины и ее экономическому восстановлению.

Высокопоставленный американский дипломат заявил Reuters, что своим визитом Блинкен рассчитывал «послать сигнал уверенности украинцам». Ранее глава Госдепа признал, что задержка поставок американского оружия сделала Украину более уязвимой.

В ходе визита в Киев Блинкен заявил, что США работают с европейскими союзниками над тем, чтобы заложить основу для создания Украиной «долгосрочных сил». Это должно приблизить Киев к членству в НАТО, подчеркнул госсекретарь США.