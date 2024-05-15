$91.36-0.2798.67-0.18
Войти в почту

Блинкен анонсировал выделение Украине дополнительно $2 млрд на военные нужды

США намерены выделить Украине дополнительно $2 млрд военного финансирования через новый фонд оборонной промышленности. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Киеве.

Блинкен пообещал выделить Киеву еще два миллиарда долларов
© ТАСС
"Я хотел бы добавить, что мы предоставим [Украине] дополнительно $2 млрд через новый фонд оборонной промышленности", - сказал он.

По его словам, новый фонд США для помощи Украине обеспечит как закупки Киевом оружия у других стран, так и развитие ВПК самой Украины.

В мире
Военные новости
Дмитрий Кулеба
Энтони Блинкен
Горячая новость
Киев
Украина