Эрдоган сделал заявление после сообщений о заговоре

Власти Турции «прекрасно знают», кто готовил заговор, заявил глава республики Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления в парламенте. По его словам, руководству страны известно, «кто является куклой, а кто кукловод», передает РИА Новости.

Мы знаем, чего добиваются те, кто хочет разделить людей. Мы прекрасно знаем, кто является куклой, кто празднует, а кто кукловод. Как бы мерзко это ни выглядело, мы не попадем в эту ловушку, — заявил Эрдоган.

Эрдоган провел экстренное заседание из-за сообщений об угрозе путча

Он отметил, что Турция продемонстрирует достоинство и терпимость независимо от того, что делают другие. Эрдоган также связал предполагаемых заговорщиков с запрещенной в стране организацией FETO.