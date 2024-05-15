Эрдоган заявил, что знает «кукловодов», которые готовили заговор

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на фоне сообщений о заговоре в правоохранительных органах заявил, что власти «прекрасно знают кукловодов и тех, кто проводит игру». Как сообщает РИА Новости, об этом он сказал во время заседания парламента.

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Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что в ночь на 15 мая Эрдоган провел экстренную встречу с руководителями разведки и Министерства юстиции. Поводом стало предупреждение о возможной попытке госпереворота, которое сделал лидер партии Националистического движения Девлет Бахчели.

Во время выступления в парламенте турецкий президент подчеркнул, что те, кто хочет «отдать долг» обвиняемой в попытке госпереворота в 2016 году организации FETÖ, «никогда не сидят сложа руки».

«Мы знаем, чего добиваются те, кто хочет разделить людей. Мы прекрасно знаем, кто является куклой, кто празднует, а кто кукловод. Как бы мерзко это не выглядело, мы не попадем в эту ловушку», — сказал Эрдоган.

Он добавил, что турецким властям подходят «достоинство и терпимость», вне зависимости от того, что делают другие. Депутаты встретили появление политика на заседании и его речь овацией.

Напомним, что в июле 2016 года в Турции произошла попытка госпереворота. Власти обвинили в причастности к ней организацию живущего в США Фетхуллаха Гюлена FETÖ. Всего в Турции были арестованы около 80 тысяч человек, около 150 тысяч уволили или отстранили от работы. Сам Гюлен отверг обвинения и осудил попытку силового захвата власти на родине.