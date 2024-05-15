Эксперт оценил сообщения о подготовке госпереворота в Турции

Эксперт по Турции Яшар Ниязбаев в разговоре с Рамблером прокомментировал сообщения СМИ о возможной подготовке государственного переворота в республике.

Турецкая газета Hürriyet ранее сообщила о начале расследования касательного возможного заговора против правительства Турции. Отмечалось, что прокуратура Анкары ведет дело по статье «Восстания против правительства Турецкой Республики», которая предполагает такие действия как «создание организации с целью совершения преступления» и «совершение любого преступления против безопасности государства и конституционного строя». Данные сообщения поступили после информации о волне арестов сотрудников турецких силовых ведомств, которых подозревают в членстве в организации «Айхан Бора Каплан», признанной в республике преступной. На фоне этого соратник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана из партии Националистического движения Девлет Бахчели заявил о возможной угрозе переворота.

По словам специалиста, сообщения о подготовке заговора в Турции выглядят несвоевременными.

Как показывает прошлый опыт, обычно такие события, как путчи, мятежи или перевороты, возникали в Турции в тот момент, когда между оппозицией и действующими властями страны возникали серьезные разногласия, когда между ними не было никакого диалога, когда в турецком обществе была очень серьезная разобщенность и противостояние, когда в нем наблюдались протестные настроения. Конечно, сейчас в Турции есть недовольные экономической ситуацией в стране, но таких настроений, чтобы люди начали выходить на улицы и переворачивать все подряд, все-таки нет. И самое интересное здесь то, что в последнее время различные политические силы Турции, включая оппозицию, шли к тому, чтобы договориться между собой. Эрдоган даже охарактеризовал происходящее в стране, как смягчение политической атмосферы. И в такой среде вдруг возникает подобная ситуация – это странно. Яшар Ниязбаев Главный редактор издания «МК-Турция»

Эксперт при этом выразил мнение, что данные о готовящемся перевороте «не были высосаны из пальца».

«Видимо, у турецкой разведки была информация о том, что в полицейских кругах есть какие-то недовольные руководители, но чего именно они хотели – мы еще не знаем. Полной информации на этот счет пока нет. Сегодня более подробно о произошедшем должен рассказать Эрдоган», — отметил специалист.

Минувшей ночью турецкий президент созвал экстренное заседание с главами разведки и Минюста после предупреждения своего соратника, лидера партии турецких националистов (МНР) Девлета Бахчели о вероятности попытки государственного переворота, напомнил собеседник.

«И эта внезапная встреча с силовиками говорит о том, что там происходит что-то очень важное, однако по политической атмосфере в стране этого не чувствуется... И при этом я бы не сказал, что турецкие СМИ активно обсуждают данную тему. Они находятся в ожидании и сами до конца не понимают, что именно происходит. Но когда в Турции случается что-то серьезное, то обычно и проправительственные СМИ, и оппозиционные СМИ буквально трубят об этом, а сейчас мы этого не видим», — подчеркнул он.

Эксперт допустил, что в дальнейшем Эрдоган может связать происходящее в Турции с поддержкой властями страны жителей Палестины в ближневосточном конфликте, подчеркнув вместе с тем, что за последнее время отношения Анкары с западными странами смягчились.

«То есть в целом атмосфера не такая напряженная, чтобы можно было ожидать каких-то действий со стороны недовольных в Турции», — сказал он.

Ниязбаев также ответил на вопрос о возможном влиянии со стороны на политические силы в Турции в контексте данных о подготовке госпереворота.

«В Турции нет такого, чтобы кто-то из оппозиции мог действовать по указке сил извне, по указке Запада. В Турции очень прозрачная политическая атмосфера, мы видим, насколько там политизированное общество - на выборы в Турции ходит 80-90 процентов населения. Так что здесь нельзя говорить о том, что кто-то из турецких политиков представляет какие-то третьи заинтересованные силы», — заключил эксперт.

Глава МВД Турции Али Ерликая ранее заявил, что в ближайшее время обнародует отчет по ситуации с новым заговором в отношении президента страны.