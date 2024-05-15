На Украине конфисковали два самолета российской компании

Суд на Украине постановил конфисковать два пассажирских самолета Ан-148-100Е, принадлежащих российской лизинговой компании "Ильюшин финанс Ко". Об этом сообщили в министерстве юстиции страны.

"Высший антикоррупционный суд решением от 15 мая 2024 года удовлетворил иск Министерства юстиции Украины к "Ильюшин финанс Ко" о применении санкции, предусмотренной пунктом 1-1 части первой 4 закона Украины "О санкциях" (предусматривает конфискацию имущества юридических и физических лиц, находящихся в санкционных списках - прим. ТАСС). <...> В доход государства взыскано два среднемагистральных пассажирских самолета Ан-148-100Е", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

"Ильюшин Финанс Ко" входит в состав ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК), которая попала в санкционные списки на Украине в 2016 году наравне с "Рособоронэкспортом", Ростехом, "Ижмашем", "Камазом", "Русалом".

10 марта 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о принципах принудительного изъятия объектов права собственности РФ и ее резидентов на территории Украины. В апреле того же года Верховная рада упростила процедуру конфискации активов граждан России, в отношении которых на Украине введены санкции. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил тогда, что в стране будет национализировано все российское имущество.