В Казахстане могут рассмотреть вопрос о возврате прежнего часового пояса

Власти Казахстана могут рассмотреть вопрос о возврате к прежнему часовому поясу UTC+6, если поданная гражданами страны петиция наберет больше 50 тыс. голосов. Об этом заявил исполняющий обязанности вице-министра торговли и интеграции Казахстана Кайрат Торебаев.

"В случае достижения критической массы в 50 тыс. голосов работа снова запустится внутри правительства", - сказал журналистам Торебаев.

По его словам, правительство вернется к этому вопросу по завершении сбора голосов в декабре.

"Будем рассматривать [вопрос возвращения часового пояса] со всеми госорганами", - добавил вице-министр.

Ранее на сайте онлайн-петиций Казахстана была размещена петиция за возвращение прежнего часового пояса. В настоящее время ее поддержали более 5 тыс. человек. Авторы обращения к президенту республики Касым-Жомарту Токаеву и правительству отмечают, что из-за перевода часов население столкнулось с проблемами. Среди них - увеличение продолжительности темного времени суток, что приводит к росту потребления электроэнергии и, соответственно, к дополнительным расходам. В числе других появившихся проблем значится физический и психологический дискомфорт жителей из-за несоответствия биоритмов человека и графика работы, учебы и отдыха, что привело к повышенной утомляемости, снижению работоспособности и ухудшению качества сна.

В ночь с 29 февраля на 1 марта в 00:00 по местному времени все регионы Казахстана перешли на единый часовой пояс (UTC+5). До этого в Казахстане действовали два часовых пояса - UTC+5 и UTC+6. Большая часть территории страны, за исключением западных регионов, находилась в зоне UTC+6.

По мнению ученых, часовый пояс UTC+6 не соответствовал естественному солнечному времени, что отрицательно влияло на биологические ритмы и здоровье человека. Эксперты также посчитали, что установление единого часового пояса устранит временные барьеры между жителями разных регионов республики, улучшит координацию транспортных и других коммуникаций, благоприятно скажется на ведении бизнеса, а также на взаимодействии госорганов и экстренных служб.