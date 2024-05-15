Принц Гарри и Меган Маркл нарушили правило королевской семьи в Нигерии

Принц Гарри и его жена Меган Маркл нарушили правило королевской семьи. Об этом сообщает The Mirror.

Во время тура по Нигерии принц Гарри и Меган Маркл получили подарки. Супругам вручили произведения искусства, одежду, украшения и книги о Нигерии. Журналисты обратили внимание на то, что обычно членам королевской семьи запрещено оставлять презенты, потому что это может наложить на них «какие-либо обязательства перед дарителями». В список исключений входят: цветы, продукты питания, книги и товары меньше £150.

Однако Меган Маркл и принц Гарри могут больше не следовать правилам, ведь в 2020-м они отказались от исполнения обязанностей действующих членов королевской семьи.

В пятницу, 10 мая, принц Гарри и Меган Маркл прибыли с официальным визитом в Нигерию. Супругов пригласил посетить страну начальник штаба обороны Нигерии. Герцоги Сассекские приехали в школу и встретились с начальником штаба, а во второй половине дня принц Гарри пообщался с ранеными военнослужащими в госпитале.

Принц Гарри и Меган Маркл оказались в центре нового скандала

Накануне Меган Маркл раскритиковали за «безумные траты» на гардероб в Нигерии. За четыре дня поездки герцогиня сменила несколько нарядов. Каждый из них стоил несколько сотен тысяч рублей. Особенно поклонники Маркл отметили желтое платье Caroline Herrera за $3990 (366 тысяч рублей), а также брючный костюм Altuzarra и белое платье St. Agni.