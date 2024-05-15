Десятки членов турецкой партии задержаны в Стамбуле

Десятки членов прокурдской турецкой партии DEM задержаны после полицейских рейдов в Стамбуле. Об этом политсила рассказала в социальной сети X (бывшая Twitter).

«В утренние часы в Стамбуле десятки наших друзей, включая наших руководителей провинций и районов, сотрудников и членов партии, были задержаны после полицейского рейда», — говорится в сообщении.

При этом причина задержаний не уточняется.

Ранее прокуратура Анкары начала расследование возможного заговора против правительства. Данные сообщения поступили после информации о волне арестов сотрудников турецких силовых ведомств, которых подозревают в членстве в организации «Айхан Бора Каплан», признанной в республике преступной.