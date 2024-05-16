Лишь шестеро прибывших из России беженцев смогли получить убежище в Финляндии

Финляндия предоставила убежище лишь шестерым беженцам, прибывшим через границу с Россией с августа 2023 года. Об этом сообщает портал Yle со ссылкой на представителя миграционной службы страны Юхо Репо.

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При этом отказ получили девяносто шесть человек, пишет издание. По данным Репо, пятьдесят решений были обжалованы в административном суде.

Всего с августа прошлого года по май текущего в Миграционную службу страны поступило 1313 заявлений на предоставление убежища. Из них было рассмотрено только 365, отмечается в материале.

В апреле Финляндия закрыла контрольно-пропускные пункты на границе с РФ до дальнейшего уведомления. Эта мера также коснулась портов Хаапасаари, Нуйямаа и Сантио.