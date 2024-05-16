Лишь шестеро прибывших из России беженцев смогли получить убежище в Финляндии

Финляндия предоставила убежище лишь шестерым беженцам, прибывшим через границу с Россией с августа 2023 года. Об этом сообщает портал Yle со ссылкой на представителя миграционной службы страны Юхо Репо.
При этом отказ получили девяносто шесть человек, пишет издание. По данным Репо, пятьдесят решений были обжалованы в административном суде.
Всего с августа прошлого года по май текущего в Миграционную службу страны поступило 1313 заявлений на предоставление убежища. Из них было рассмотрено только 365, отмечается в материале.
В апреле Финляндия закрыла контрольно-пропускные пункты на границе с РФ до дальнейшего уведомления. Эта мера также коснулась портов Хаапасаари, Нуйямаа и Сантио.
Lenta.ru: главные новости