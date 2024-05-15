Утром в среду, 15 мая, на Египетском базаре в центре Стамбула произошел пожар. Об этом сообщает Milliyet.

Египетский базар - популярный стамбульский рынок специй, расположенный в старой части города, в районе Эминёню. Это второй по величине рынок города после Гранд-базара. Строительство Египетского базара было завершено к 1664 году, он дважды горел - в 1691 и 1940 годах.

Milliyet опубликовала фотографии с места происшествия. Они демонстрируют столб дыма над одним из зданий рынка.

Газета отмечает, что на место происшествия было направлено множество пожарных расчетов. Информации о причинах пожара и пострадавших пока нет.