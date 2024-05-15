Швеция отправила на Украину медоборудование на $1,3 млн

СТОКГОЛЬМ, 15 мая. /ТАСС/. Швеция направила на Украину пакет медицинского оборудования стоимостью 14 млн крон ($1,3 млн). Об этом сообщило Управление социального обеспечения Швеции.

"Здравоохранение на Украине испытывает большое напряжение, и потребность в медицинском оборудовании большая. Наша отправка включает аппараты ИВЛ и хирургические инструменты. Это то оборудование, которое востребовано в последнее время и необходимо для операций", - говорится в пресс-релизе ведомства.

Швеция в седьмой раз направила на Украину медоборудование с февраля 2022 года. Общая его стоимость составляет 60 млн крон ($5,6 млн).