Шесть тысяч человек эвакуированы в Канаде из-за мощного пожара

Власти Канады из-за приближающегося лесного пожара объявили эвакуацию в городе Форт Мак-Мюррей — центре добычи нефтеносных песков. Об этом пишет Reuters.

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Предписания об обязательной эвакуации получили жители муниципалитета Вуд Баффало, в том числе жители нескольких районов города Форт Мак-Мюррей. Этот населенный пункт восемь лет назад также сильно пострадал от лесных пожаров.

«Помимо ущерба, который пожар может причинить людям и имуществу, он ставит под угрозу значительную часть добычи нефти в Канаде. Форт Мак-Мюррей является центром добычи нефтеносных песков в стране, а огромный лесной пожар в 2016 году вынудил эвакуировать 90 000 жителей и прекратить добычу более чем на 1 миллион баррелей в сутки», - отмечает издание.

Лесной пожар возник на фоне жаркой, засушливой погоды и сильного ветра. Он угрожает городу в провинции Альберта с прошлой недели. Сейчас огонь находится примерно в 7,5 км от свалки Форта Мак-Мюррей. При этом площадь пожара уже превышает 10 тыс. га.

Предупреждение об эвакуации остается в силе для Форта Мак-Мюррей, Сапра-Крика, Грегуар-Лейк-Эстейтса и промышленного парка Рикардс-Лендинг. Люди, находящиеся в этих районах, должны быть готовы покинуть их в кратчайшие сроки, если риск пожара возрастет, предупреждает телеканал CBC.

По данным властей, в зоне эвакуации находятся около шести тысяч человек. При этом ветер гонит огонь в сторону города.

«Жителям, не находящимся в зоне эвакуации, рекомендуется оставаться на местах, чтобы обеспечить безопасный выезд из районов, подвергающихся наибольшему риску», - говорится в статье.

При этом, по информации телеканала, в провинции наблюдается более 50 пожаров. Два из них «вышли из-под контроля»: один к юго-западу от Форта Мак-Мюррей, а другой угрожает домам в графстве Гранд-Прери.

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