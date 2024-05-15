Россия будет создавать рабочие места в Афганистане

Россия собирается создавать рабочие места в Афганистане и инвестировать в местные проекты. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава Российского делового центра в Афганистане Рустам Хабибуллин.

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По его словам, российские инвестиции уже «начали заходить» в страну. Это вложения в заводы, фабрики, сельское хозяйство. Высокий интерес также представляет строительство водного канала Куш-тапе.

«Ряд наших компании оформляют в долгосрочную аренду земельные участки для сельхознужд рядом с этим каналом», — отметил Хабибуллин.

Он добавил, что Россия активно занимается гуманитарной деятельностью в Афганистане. По словам руководителя центра, за прошлый год Благотворительный патриотический фонд мусульман адресно раздал нуждающимся афганцам более 250 тысяч коробок медикаментов.

«Но мы нацелены развивать рабочие места, привлекать российских инвесторов в афганские проекты», — заключил Хабибулин.

Ранее глава Российского делового центра рассказывал, что Афганистан и Россия торгуют газом, нефтепродуктами и сельхозпродуктами. Кроме того, российские компании закупают у афганских предприятий металлоизделия и стройматериалы.