Президент Чехии призвал к прекращению конфликта на Украине

Президент Чехии Петр Павел в интервью телеканалу Sky News высказался за прекращение боевых действий на Украине и начало переговоров о послевоенном устройстве.

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"Необходимо остановить войну и начать дискутировать о будущем [послевоенном] устройстве", - сказал президент, отвечая на вопрос, должна ли Украина сейчас начать переговоры с РФ и прекратить боевые действия.

Павел считает "наивным" представление, что Киев в обозримой перспективе сможет вернуть территорию, занятую РФ. "Мы должны быть реалистами", - сказал он. Стороны конфликта, по его словам, в ходе переговоров после прекращения боевых действий должны достичь компромисса в урегулировании ситуации.

"Должен быть [выработан] компромисс, но не без согласия Украины, России и стран, которые будут гарантом этого соглашения", - сказал президент.

Президент Чехии назвал условие для противостояния России

Он отметил, что НАТО не может разместить солдат на Украине. Это означало бы конфликт между Россией и Североатлантическим альянсом.

"Никто в Европе не желает этого конфликта", - сказал Павел.

По его словам, поставки западного оружия на Украину осуществляются так, чтобы избежать дальнейшей эскалации. Они, по его словам, достаточны для решения задач, стоящих перед ВСУ.

"Мы, [осуществляя] поставки, очень осторожны. Мы должны оценивать риск эскалации", - сказал чешский лидер.

Он не исключил возможность неудачи Киева в случае продолжения конфликта.

Украина, по словам чешского лидера, может претендовать на вступление в НАТО после завершения конфликта.