Американский сенатор Рик Скотт (республиканец от штата Флорида) подверг критике госсекретаря США Энтони Блинкена за его музыкальное выступление в баре на Украине.

"В то время как мир находится в огне, а американцы проводят свой 221-й день в заложниках [палестинского радикального движения] ХАМАС в Газе, Блинкен уезжает на Украину в финансируемую налогоплательщиками поездку. На кого, черт возьми, он думает, что работает?" - написал сенатор в X (ранее Twitter), прокомментировав видеозапись выступления госсекретаря в киевском клубе.

Глава американского внешнеполитического ведомства прибыл на Украину с необъявленным визитом во вторник. По данным газеты The Washington Post, вечером того же дня Блинкен посетил один из киевских музыкальных клубов, где выступил на сцене с местной группой. Судя по кадрам видеозаписи, которую публикует издание, госсекретарь США вместе с музыкантами сыграл на гитаре песню Нила Янга Rockin' in the Free World 1989 года.

Пресс-служба Госдепартамента США заявила, что перед началом музыкального выступления Блинкен обратился к присутствующим, заявив о "трудных временах". При этом он утверждал, что украинские военные испытывают "невероятные страдания", и повторил в очередной раз тезис о том, что США поддерживают Украину.