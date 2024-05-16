Трамп считает, что Байден затягивает конфликт в Газе

Бывший президент США Дональд Трамп считает, что нынешний американский лидер Джо Байден своими действиями затягивает войну в секторе Газа.

"Все, что это [прекращение поставок оружия] дает, - это продление войны, потому что это дает другой стороне [ХАМАС] огромную энергию, когда это происходит. Знаете, это дает им психологическую энергию", - сказал он в интервью радиоведущему Хью Хьюитту, комментируя заявления о том, что США на время прекратили поставки оружия еврейскому государству, в частности, поставки бомб большой мощности. Трамп также назвал Байдена "умственно отсталым" за его политику в отношении Израиля.

Байден заявил 8 мая в интервью телеканалу CNN, что США остановят поставки оружия Израилю в случае проведения крупной военной операции в городе Рафах в секторе Газа. В тот же день министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин пояснил, что Вашингтон пересматривает некоторые виды краткосрочной военной помощи Израилю в связи с ситуацией вокруг Рафаха. Из его высказываний следовало, что на время прекращены, в частности, поставки бомб большой мощности.

10 мая Белый дом пояснил, что речь идет о паузе, а не о прекращении поставок снарядов Израилю. Как уточнил Госдепартамент, приостановлена передача Израилю лишь одной партии боеприпасов, пересматриваются и другие военные поставки.

Экс-президент позволяет себе публично высказываться в оскорбительной манере в адрес Байдена, опираясь на защиту свободы слова, гарантированную Первой поправкой к Конституции США. До тех пор, пока высказывания Трампа не пересекают границ, установленных законом, например, не содержат призывов к насилию, они не нарушают законов США. Судебная практика США устанавливает высокий порог для того, чтобы высказывания могли быть признаны незаконными, особенно в контексте публичной критики государственных деятелей.