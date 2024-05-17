Палата представителей США одобрила законопроект о поставках оружия Израилю

Палата представителей США одобрила законопроект, обязывающий администрацию президента Джо Байдена обеспечить бесперебойные поставки вооружений Израилю.

Об этом информирует РИА Новости.

Отмечается, что в поддержку документа высказались 224 конгрессмена, в то время как 187 проголосовали против.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна может одержать победу в Газе и без помощи США.

Кроме того, в Белом доме отмечали, что США не поставят Израилю ряд видов оружия в случае вторжения в Рафах.