Конгрессмены США выступили за бесперебойные поставки оружия Израилю

Процедурный комитет Палаты представителей Конгресса США одобрил законопроект, согласно которому американской администрации следует обеспечить бесперебойные поставки вооружений Израилю. Трансляцию заседания вели на сайте комитета.

Документ поддержали девять законодателей, против высказались четверо. В тексте законопроекта, представленного по инициативе республиканцев, подчеркивается, что конгрессмены "осуждают решение администрации [президента США Джо] Байдена приостановить передачу некоторых вооружений Израилю". Отмечается, что хозяин Белого дома сделал это "без консультаций с Конгрессом". Согласно документу, вашингтонской администрации следует без промедления обеспечить одобренную ранее передачу вооружений Израилю.

Законопроект предусматривает введение запрета на использование бюджетных средств в целях, касающихся приостановки передачи военной помощи Израилю, а также на выплату зарплат тем сотрудникам Пентагона и Госдепартамента, которые препятствуют предоставлению вооружений еврейскому государству. Предусматривается возможность введения и других ограничений, касающихся финансирования этих американских ведомств.

Палата представителей полного состава может вскоре рассмотреть законопроект. Согласно оценкам профильных СМИ, маловероятно, что документ получит поддержку Сената Конгресса США. Белый дом заявил, что Байден наложит вето на законопроект в случае его одобрения Конгрессом.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в понедельник подвергла критике попытки американских законодателей обязать вашингтонскую администрацию обеспечить бесперебойные поставки оружия Израилю. Она отметила, что Белый дом "категорически отвергает попытки ограничить возможности президента по выделению военной помощи в соответствии с внешней политикой США и целями страны в вопросах национальной безопасности".

Байден заявил 8 мая в интервью телекомпании CNN, что США остановят поставки оружия Израилю в случае проведения крупной военной операции в городе Рафах в секторе Газа. В тот же день министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин пояснил, что Вашингтон пересматривает некоторые виды краткосрочной военной помощи Израилю в связи с ситуацией вокруг Рафаха. Из его высказываний следовало, что на время прекращены, в частности, поставки бомб большой мощности. 10 мая Белый дом пояснил, что речь идет о паузе, а не о прекращении поставок снарядов Израилю. Как уточнил Госдепартамент, хотя приостановлена передача Израилю лишь одной партии боеприпасов, пересматриваются и другие военные поставки.