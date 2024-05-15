Пока вы спали: интервью Путина и разногласия Европы и США по замороженным активам РФ

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США и Европа не договорились об условиях использования замороженных активов РФ

США и страны ЕС все никак не могут договориться по вопросу замороженных активов РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на газету The New York Times (NYT).

При этом США и Великобритания говорят о прямой конфискации активов, но ряд стран выступает против этой идеи. Последние считают, что подобная затея может стать опасным прецедентом и привести к множеству негативных последствий.

Тем не менее, Европа в целом поддерживает вариант с конфискацией и использованием вырученной прибыли от активов РФ.

Китай разрешил безвизовый въезд одной категории иностранцев

Китай запустил безвизовый режим въезда для иностранных граждан, прибывших в страну на борту круизного судна. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Xinhua.

Согласно нововведению, с 15 мая иностранцы смогут пересечь границу в определенных портах на территории страны и оставаться в Китае в течении 15 дней без визы. При этом подобное доступно только в портах городов Тяньцзинь, Далянь, Шанхай, Ляньюньган, Вэньчжоу, Чжоушань, Сямэнь, Гуанчжоу, Бэйхай, Хайкоу и Санья.

И проходить пограничный контроль иностранцы должны в в составе туристической группы, которую принимает туркомпания из КНР.

Несколько воздушных целей сбили на подлете к Белгороду

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили сразу несколько воздушных целей возле Белгорода. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал губернатор региона Вячеслава Гладкова.

При этом в поселке Дубовое из-за атаки ВСУ загорелся частный дом: пострадали два человека.

Военные РФ отразили массированную атаку на Севастополь

Российские военные смогли отбить атаку на Севастополь. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал губернатора города Михаила Развожаева.

По словам главы города, ВС РФ отразили массированную атаку на Севастополь. При этом обломки ракеты упали в частном секторе в районе улицы Федоровской.

Путин дал интервью Xinhua в преддверии визита в КНР

Президент России Владимир Путин перед визитом в Китай дал интервью агентству Xinhua. Об этом сообщает ТАСС.

Текст беседы российского лидера с агентством Xinhua уже опубликовали на сайте Кремля.

Владимир Путин собирается совершить свою первую зарубежную поездку после вступления в должность президента РФ в Китай.

Турне российского лидера пройдет 16-17 мая и охватит Пекин и Харбин. При этом, по сложившейся традиции, перед важным визитом в другую страну, президент РФ дает интервью прессе этой страны.