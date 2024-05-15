Миссия Венесуэлы в ООН предложила создать спецзону экономической свободы

Постоянный представитель Венесуэлы в ООН Самуэль Монкада в беседе с РИА Новости заявил, что правительство страны на прошедшей встрече Группы друзей в защиту устава ООН предложило государствам принять соглашение о "зоне экономической свободы".

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"Представьте, что Венесуэла и Россия подписали соглашение, в котором мы признаем, что меры Англии, Франции или США не действуют в наших странах, и у нас есть свобода вести легитимный, законный бизнес друг с другом", - сказал он.

Монкада пояснил, что, согласно плану, такое соглашение в целях противодействия и защиты от экономической агрессии США подпишут 50 или 100 стран. Он добавил, что такое предложение было сделано России и "всем друзьям в мире" для борьбы с принудительными односторонними мерами. 10 мая власти США продлили действие документа, временно разрешающего операции с нефтегазовым сектором Венесуэлы.