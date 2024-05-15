Генералы в Израиле недовольны, что Нетаньяху не разработал план управления Газой

Несколько генералов выражают недовольство тем, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не разработал план управления сектором Газа после завершения конфликта. Об этом во вторник сообщила газета The New York Times со ссылкой на израильских военных.

Как отмечается, израильские военные "во второй или третий раз возвращаются" в некоторые районы северной части анклава, чтобы вновь "очистить их от ХАМАС". По словам чиновников, генералы и члены военного кабинета "особенно разочарованы" тем, что Нетаньяху не смог разработать процесс создания альтернативы радикальному палестинскому движению ХАМАС для управления Газой.

Издание указывает, что в борьбе обычно применяется практика "очистить, удержать и построить", в то время как Израиль "застрял в процессе зачистки". При этом чиновники отмечают, что нежелание Нетаньяху вести серьезный разговор о последних этапах кампании в Газе облегчило ХАМАС задачу по возвращению на места, где ранее велись бои.