Блинкен объяснил украинцам необходимость мобилизации

Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече со студентами киевского университета объяснил им необходимость проведения мобилизации на Украине. По его словам, солдаты, которые участвуют в боевых действиях на стороне Вооруженных сил республики (ВСУ), нуждаются в отдыхе, передает издание «Страна» в Telegram-канале.

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«Защитники, которые более двух лет удерживают этот фронт, требуют помощи и им нужно отдохнуть. Мобилизация — это то, что помогает вам укреплять оборону и создавать большее количество разных военных подразделений и укреплять свои рубежи», — сказал Блинкен.

Ранее госсекретарь США заявил, что Украина находится на критическом этапе конфликта, так как Россия успешно наступает на нескольких участках фронта. Дипломат отметил, что «предстоящие недели и месяцы потребуют многих усилий от украинцев».