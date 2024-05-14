На Украине ввели аварийные отключения света во всех регионах

Аварийные отключения электроэнергии введены во всех регионах Украины из-за большого дефицита в энергосистеме. Об этом сообщила национальная энергетическая компания "Укрэнерго".

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По данным, опубликованным в Telegram-канале компании, значительный дефицит возник в результате повреждений энергетической инфраструктуры и роста потребления электричества на фоне похолодания.

Как прогнозирует "Укрэнерго", отключения будут действовать с 21:00 до 00:00 (совпадает с мск) для промышленных и бытовых потребителей. Ограничения не действуют лишь для объектов критической инфраструктуры. Компания также информирует, что 15 мая в течение всего дня будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

Отключения в Киеве

Перед тем как появилось официальное сообщение "Укрэнерго", издание "Страна" писало, что в Киеве наблюдаются перебои со светом, а один из столичных торговых центров полностью обесточен. Также сообщалось о перебоях со светом в Одессе.

Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко утверждает, что отключения затронули лишь 10% потребителей. Вместе с тем он отметил, что из-за масштабных повреждений украинские электростанции не могут производить электроэнергию в прежнем объеме.

Ситуация в энергосистеме Украины

Как сообщал министр энергетики Украины Герман Галущенко, страна за последнее время потеряла гигантский объем генерации энергии. В свою очередь советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк уточнял, что были повреждены Каневская ГЭС, Днепрогэс, Змиевская ТЭС. Минэнерго страны сообщало о полном уничтожении Трипольской ТЭС - крупнейшего энергогенерирующего объекта на территории Киевской области. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, повреждено свыше половины всей энергосистемы страны.

Граждан регулярно призывают к экономному энергопотреблению, а "Укрэнерго" в последнее время импортирует рекордные объемы электроэнергии из Европы.