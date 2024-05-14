Гутерриш направил Путину письмо

Генсек ООН Антониу Гутерриш направил письмо президенту России Владимиру Путину в связи с его переизбранием, рассказал заместитель официального представителя генсека Фархан Хак. Об этом пишет РИА «Новости».

Чиновник не стал раскрывать содержание письма, но отметил, что подобные письма генсек по традиции направляет избранным на выборах лидерам после их инаугурации.

Ранее сообщалось, что президент Швейцарии Виола Амхерд отправила письмо российскому лидеру Владимиру Путину по случаю переизбрания на пост главы российского государства.

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Пресс-секретарь Федерального департамента обороны, защиты населения и спорта Швейцарии Лоренц Фришкнехт пояснил, что письмо является «призывом к диалогу в трудные времена».

По его словам, Амхерд в послании разъясняет позицию своей страны, согласно которой уважение международного права и прав человека, а также универсальные принципы, закрепленные в Уставе ООН, должны «служить ориентиром в стремлении к миру и процветанию».