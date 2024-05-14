Протестующие в Тбилиси против закона об иноагентах перекрыли площадь Героев

Митингующие в Тбилиси против закона об иноагентах полностью перекрыли площадь Героев, которая является одним из главных транспортных узлов грузинской столицы, а также правую и левую набережные реки Кура, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Автомобильное движение полностью остановлено на площади. Полицейские не мешают протестующим. Обстановка на площади Героев спокойная. Ранее демонстранты устроили шествие до площади от проспекта Руставели, где находится парламент.

В Тбилиси с утра проходит митинг против закона об иноагентах у стен парламента. Во вторник законодательный орган в третьем и окончательном чтении принял закон. Ситуация у парламента несколько раз обострялась, полиции пришлось оттеснять митингующих и производить задержания, однако позже было принято решение допустить их снова к зданию законодательного органа.

Парламент Грузии на пленарном заседании во вторник в третьем чтении принял закон об иноагентах. Рассмотрение законопроекта началось в апреле. С этого момента в Грузии проходят масштабные акции протеста. Несколько раз они перерастали в столкновения с силовиками, спецназ применял перцовый газ и водометы при разгоне протестующих.

Против закона выступают США, ЕС, ООН, НАТО, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, Совет Европы. Лидеры правящей партии Грузии утверждают, что он служит лишь целям обеспечения прозрачности финансирования из-за рубежа неправительственного сектора и СМИ. Зурабишвили заявила, что наложит на закон вето.