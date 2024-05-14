Зеленский вновь заявил о напряженной ситуации под Харьковом

Украинский лидер Владимир Зеленский вновь посетовал на тяжелое положение в Харьковской области на фоне продвижения российской армии. Об этом президент Украины заявил в своем вечернем видеообращении.

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По словам главы государства, о ситуации ему доложил главком ВСУ Александр Сырский. Он добавил, что наиболее тяжелая ситуация для украинских войск складывается под Донецком и Харьковом. Зеленский добавил, что Сырский находится в ключевых местах боев.

Ранее на Украине назначили нового командующего группировкой ВСУ «Харьков».