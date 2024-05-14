США пригрозили «фундаментально пересмотреть» отношения с Грузией

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен заявил, что Белый дом может наложить санкции на руководство Грузии, если действия последних приведут к «подрыву демократии». Об этом сообщает ТАСС.

Такое заявление О'Брайен сделал во время пресс-конференции в Тбилиси. По его словам, санкции затронут только тех лиц, которые будут причастны к «подрыву демократии». К такому «подрыву» помощник госсекретаря отнес закон «О прозрачности иностранного влияния», который ранее был принят парламентом страны в окончательном чтении, а также насилие в отношении митингующих.

«Если закон (об иностранных агентах — прим. ред.) продвинется вперед без согласования с нормами ЕС и здесь будет подрыв демократии, насилие в отношении мирных протестующих, со стороны США последуют ограничения. Это будут финансовые ограничения и ограничения на поездки в отношении лиц, ответственных за эти действия, и их семей», — заявил он.

Помимо этого, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер также заявила, что США «фундаментально пересмотрят отношения» с Грузией, если в стране все же примут закон об иноагентах. Такое заявление она сделала во время регулярного брифинга для журналистов.

«Если данный законопроект будет принят, то это вынудит нас фундаментальным образом пересмотреть свои отношения с Грузией», — заявила Жан-Пьер.

Напомним, что рассмотрение законопроекта «О прозрачности иностранного влияния» привело к вспышке протестов в Грузии. Данную инициативу называют аналогом российского закона об иноагентах — часть граждан страны выступили против законопроекта и называют его «русским законом».

Ранее парламент Грузии принял закон «О прозрачности иностранного влияния» в окончательном чтении.