В центр Еревана стянули силы полиции

Тысячи полицейских со спецтехникой, щитами и дубинками были переброшены в центр Еревана, где вечером планируется акция оппозиции, а также форум Европейского банка реконструкции и развития, который посетит премьер-министр Армении Никол Пашинян. Трансляцию ведут несколько местных интернет-порталов.

Вечером 14 мая духовный лидер оппозиционного движения "Тавуш во имя родины" архиепископ Баграт призвал провести митинг у здания оперы, чтобы продемонстрировать несогласие с действиями властей страны. После этого призыва полиция заявила, что прилегающие к зданию оперы улицы временно будут перекрыты.

"Тавуш во имя родины" координирует акции по всей Армении, протестуя против одностороннего процесса делимитации и демаркации границы с Азербайджаном в Тавушской области, предусматривающего передачу Баку четырех сел. Лидером движения является архиепископ Баграт.