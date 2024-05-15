Японского школьника сдали в полицию за использование «умных» очков на экзамене

Абитуриента японского университета Васэда обвинили в препятствовании работы учебного заведения за то, что он использовал «умные» очки с камерой, которые помогли ему в решении задач. Об этом сообщает издание Kyodo News.

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Отмечается, что 16 февраля во время тестирования для поступления в университет абитуриент разместил в социальной сети X (ранее Twitter) фотографии экзаменационных работ и попросил подписчиков помочь ему. Таким образом, он смог сдать экзамен.

Представители университета Васэда обратились в полицию, когда 21 февраля молодой человек пришел на экзамен на другой факультет, где у него в очках обнаружили камеру. Из-за этого результаты ранее проходившего экзамена были аннулированы.

Подозреваемый на момент совершения преступления учился в выпускном классе одной из школ Токио. Его могут обвинить в создании препятствий для работы учебного заведения. Какое наказание грозит абитуриенту за мошенничество при сдаче экзаменов, не уточняется.

Согласно источнику, в университете Васэда требуют от абитуриентов отключать все гаджеты и держать их в сумках во время экзаменов.