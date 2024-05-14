«Человек опасен для общества». В Казахстане оценили приговор Бишимбаеву

Пользователи из Казахстана отреагировали на приговор бывшему министру нацэкономики Куандыку Бишимбаеву. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на казахское издание Orda.kz.

Свое мнение комментаторы оставили под роликами о деле Бишимбаева, который был обвинен в убийстве гражданской жены Салтанат Нукеновой. Судебное заседание в отношении бывшего министра длилось более двух месяцев — в итоге Бишимбаева приговорили к 24 годам лишения свободы.

Мнения пользователей разделились — часть посчитала такое решение суда справедливым наказанием, но нашлись и те, кто предпочел бы приговорить бывшего министра к пожизненному лишению свободы.

«Человек опасен для общества. Он может выйти, мужики в 70 и в 80 могут смотреть на других женщин. Он может опять влюбиться или вспомнить эту ситуацию и натворить дел еще раз», — написал один из комментаторов. «Хотелось бы пожизненное. Надеюсь будет сидеть дольше», — заявил другой.

Среди пользователей нашлись и те, кто опасается «слишком комфортных» условий, в которых Бишимбаев будет отбывать наказание. Кроме того, некоторые пользователи вспомнили, что в 2016 году министр уже был осужден за коррупцию и растрату — его приговорили к 10 годам тюрьмы, но Бишимбаев вышел на свободу в 2019 году. По этой причине часть пользователей опасается, что ситуация повторится и Бишимбаев вновь выйдет на свободу раньше срока.

Напомним, что 44-летнего Бишимбаева обвинили в убийстве 31-летней супруги в одном из ресторанов Астаны. Согласно версии обвинения, между парой произошел конфликт, в ходе которого бывший министр до смерти избил женщину. 13 мая Бишимбаев был приговорен к 24 годам тюремного заключения.