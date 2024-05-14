Блинкен: США воспользуются новыми полномочиями для изъятия активов России

США намерены воспользоваться новыми полномочиями по изъятию замороженных активов России, которые предоставил Конгресс. Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен, передает ТАСС.

Ранее, 14 мая, он прибыл на Украину с необъявленным визитом.

«Наш Конгресс наделил нас полномочиями изымать российские активы в Соединенных Штатах. Мы намерены ими воспользоваться», — сказал Блинкен.

Блинкен заявил о критическом для Украины этапе СВО

Он отметил, что США продолжают взаимодействовать с партнерами по G7, призывая их пойти на изъятие замороженных активов РФ. Вашингтон планирует использовать их для «возмещения ущерба» Украине.

Напомним, что Евросоюз и страны G7 заморозили российские активы после начала РФ СВО на Украине. Данной мере подверглась почти половина валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Большая их часть (около 191 миллиарда евро) находится на счетах бельгийской Euroclear. Возможность их конфискации обсуждается в ЕС уже не первый месяц. При этом в Европейском центробанке считают, что данное решение приведет к краху репутации валюты ЕС. В РФ же конфискацию своих активов расценивают незаконной и грубо нарушающей основополагающие принципы и нормы международного права.