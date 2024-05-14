Блинкен заявил о критическом для Украины этапе СВО

Киев находится в критическом моменте российской спецоперации. Наступление ВС РФ на Харьков потребует много сил от украинцев. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, который прибыл на Украину на фоне продвижение армии России.

«Мы встречаемся в критический момент. Российская сторона наращивает еще одно наступление на Украину, на Харьков, на востоке. Предстоящие недели и месяцы потребуют многого от украинцев», — заявил Энтони Блинкен во время выступления в Киевском политехническом институте.

Прямой эфир с его речью транслировал youtube-канал Госдепартамента США.

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Блинкен прибыл в Киев на фоне мощного наступления ВС РФ в Харьковской области. Во время визита он намерен подтвердить, что США продолжат финансировать ВСУ, несмотря на территориальные потери, писала газета The New York Times.

На данный момент в Харьковской области продолжается эвакуация в населенных пунктах. Это касается Циркуновской, Липецкой и Волчанской территориальных общин.

Президент Украины Владимир Зеленский и главком ВСУ Валерий Сырский признавали тяжелое положение дел. Глава Украины назвал харьковской участок фронта «одним из самых горячих», на который ВСУ вынуждены перебрасывать резервы, передает RT.