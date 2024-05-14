СМИ назвали возможные решения Трампа по конфликту на Украине

В США предположили сценарии, что будет делать экс-президент Дональд Трамп с Украиной, придя к власти.

Как пишет The Wall Street Journal, Трамп восхищается российским президентом Владимиром Путиным и считает конфликт на Украине обузой для США, «но в случае переизбрания у него будут веские причины не допустить победу России».

На данный момент Трамп заявляет о стремлении добиться окончания конфликта через переговоры, но многие обеспокоены, что, вернув власть, он будет молчать или не препятствовать России.

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Предполагается, что второй срок Трампа, скорее, пройдет по одному из двух сценариев. Согласно первому, Трамп может сохранить политику администрации президента Джо Байдена по Украине, отказавшись подталкивать ее к переговорам и продолжая предоставлять различную военную помощь. Согласно второму, Трамп может предоставить Украине системы вооружений, которые администрация Байдена не хотела разрешать.

Следующие выборы президента США состоятся 5 ноября. И Байден, и Трамп уже заручились поддержкой достаточного числа делегатов от своих партий, чтобы стать официальными кандидатами. Таким образом, как и четыре года назад, борьба за пост президента США развернется между этими двумя политиками.