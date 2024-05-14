Макрон анонсировал поставки оружия Украине в ближайшие дни

На сайте Елисейского дворца было опубликовано коммюнике, в котором сообщается о планах Франции в ближайшие несколько дней отправить Украине дополнительные поставки оружия. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно тексту сообщения, такое заявление сделал президент Франции Эммануэль Макрон во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским. Кроме того, французский лидер также заявил о заинтересованности в олимпийском перемирии и «начале переговоров в рамках соблюдения международного права и законных интересов Украины».

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«Президент республики подтвердил решимость Франции совместно с ее партнерами оказывать всю необходимую помощь Украине в долгосрочной перспективе, чтобы добиться поражения России. Он также в деталях рассказал о военных поставках для поддержки Украины, которые будут осуществлены в ближайшие дни и недели», — сказано в сообщении Елисейского дворца.

Ранее Зеленский заявил, что обсудил с Макроном ситуацию под Харьковом.