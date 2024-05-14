МИД Великобритании выразил разочарование решением ВС РФ по делу Кара-Мурзы

Великобритания разочарована решением Верховного суда РФ отклонить кассационную жалобу на приговор публицисту Владимиру Кара-Мурзе (признан иноагентом), который был признан виновным по делу о госизмене. Об этом заявил глава МИД Соединенного Королевства Дэвид Кэмерон.

"Вызывает возмущение тот факт, что Россия отклонила апелляцию Владимира Кара-Мурзы на приговор", - написал он в X (раннее Twitter).

Кэмерон выразил мнение, что Кара-Мурза, имеющий британский паспорт, "не совершил никакого преступления". Глава Форин оффиса призвал российские власти освободить публициста.

Первый апелляционный суд позднее признал приговор законным и обоснованным. Во вторник Верховный суд РФ отклонил кассационную жалобу на приговор Кара-Мурзе.