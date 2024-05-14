Ермак призвал Запад передать Украине российские активы

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак призвал Запад тратить на военную помощь Украине 0,25% своего ВВП и передать ей замороженные активы России. Соответствующее заявление он опубликовал у себя в Telegram-канале.

Ермак назвал такие действия «важными». Также он предложил Западу обозначить четкие временные рамки вступления Украины в НАТО — не позднее июля 2028 года.

«Реальная перспектива членства в НАТО является ключевым способом убедить Россию в том, что она не выиграет от ведения войны», — написал Ермак.

По его мнению, вступление Украины в альянс является «самым верным путем к прочному миру и безопасности в Европе».

Ранее глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявлял, что вопрос о членстве Украины в НАТО является решенным, но сроки этого продолжают обсуждаться. При этом генсек альянса Йенс Столтенберг говорил о невозможности данного шага пока идет конфликт с РФ.