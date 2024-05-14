Бывший генеральский секретарь Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен (2009-2014) заявил, что Украину в границах 1991 года целесообразно пригласить в состав НАТО, но это не гарантия приема в одночасье. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что в текущей ситуации с приглашением Украины в НАТО могут возникнуть трудности, например, стоит вопрос о том, как применить пятую статью Вашингтонского договора о коллективной обороне, если «присоединяющаяся страна уже находится в состоянии войны»

По мнению Расмуссена, приглашение приступить к переговорам о членстве Киева в НАТО может проложить путь к миру, что не эквивалентно приему страны в альянс в одночасье.

До этого генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в случае поражения Украины в военном конфликте тратить силы и средства на ее восстановление будет бессмысленно.

13 мая в Швейцарии заявили о выходе конфликта на Украине из-под контроля США. Бывший швейцарский разведчик Жак Бо отметил, что в какой-то момент Франция и Германия решили «вести собственную войну». Аналогичным образом поступили страны Прибалтики в лице Эстонии, Латвии и Литвы.