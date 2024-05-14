Грузинские силовики стали задерживать протестующих против закона об иноагентах, которые собрались на митинг у здания парламента в Тбилиси. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что это началось после того, как участники протестной акции сняли металлические ограждения, которые были установлены вокруг здания парламента. Причиной недовольства митингующих стало принятие закона об иноагентах на пленарном заседании грузинского законодательного органа в третьем и окончательном чтении.

Помимо этого, из-за действий митингующих руководство грузинского парламента ввело красный уровень безопасности. Он предполагает особые правила пропуска в здание парламента.

«В здании парламента с 17:00 (16:00 по мск — прим. ред.) введен красный уровень безопасности. 14 мая во время красного уровня безопасности в парламент Грузии не будет допущен никто, кроме тех, кого посчитает нужным глава аппарата парламента с учетом специфики опасности», — сказано в заявлении законодательного органа.

Напомним, что в апреле в Грузии вспыхнули протесты из-за рассмотрения законопроекта «О прозрачности иностранного влияния». Инициативу называют аналогом российского закона об иноагентах — часть граждан страны выступили решительно против законопроекта и называют его «русским законом». Во время протестов между митингующими и силовиками начались столкновения.

Парламент Грузии принял закон об иноагентах в третьем чтении

Ранее парламент Грузии принял закон «О прозрачности иностранного влияния» в окончательном чтении.