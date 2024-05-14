Польша отказалась принимать мигрантов

Польша приняла уже тысячи мигрантов из-за украинского кризиса и больше не может принимать людей, несмотря на принятый Советом ЕС «Пакт о миграции». Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, пишет РИА Новости.

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Ранее Совет ЕС окончательно утвердил «Пакт о миграции и предоставлении убежища», который включает ужесточение всех миграционных норм Евросоюза, а также устанавливает квоты по приему мигрантам странами объединения. Однако их число может быть сокращено при внесении пени в бюджет ЕС за каждого не принятого человека.

По словам Туска, Польша не примет больше никаких мигрантов.

«Польша приняла сотни тысяч мигрантов в связи с российско-украинской войной. У нас также десятки тысяч мигрантов из Белоруссии», - подчеркнул он.

Напомним, что глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил ранее о том, что Варшава готова вернуть на Украину мужчин призывного возраста, находящихся на польской территории. При этом Косиняк-Камыш не стал уточнять, каким механизмом власти собираются пользоваться для возвращения на родину военнообязанных украинцев.