Польский генерал признал, что НАТО не способна бороться с помехами GPS

Польский генерал Вальдемар Скшипчак признал, что НАТО беспомощна в борьбе с помехами GPS. Об этом сообщает Wirtualna Polska.

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Генерал уверен, что помехи в сигнале GPS над Европой создает Россия. Он не привел каких-либо доказательств, однако заявил, что эту работу Кремль «будет углублять, расширять, продолжать».

Скшипчак подчеркнул, что реакция на политическом уровне и ответ НАТО на эти действия Кремля должны быть более решительными. Он считает, что сейчас российские власти наблюдают за реакцией Североатлантического альянса.

«Если у НАТО не будет стратегии ведения гибридной войны, то русские, к сожалению, на этом не остановятся. Отсутствие ответных действий с нашей стороны стимулирует их расширять сферу своих операций», — сказал он.

Вместе с тем генерал признал, что на данный момент страны Запада не знают, как бороться с помехами. Он подчеркнул, что нарушение сигнала GPS несет огромные угрозы, в том числе и в военной сфере.