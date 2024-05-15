FT: ЕС может заморозить заявку Грузии на членство в блоке

Проект в третьем чтении принял парламент страны 14 мая.

«Решение блока начать переговоры о вступлении, вероятно, будут отложены на неопределённый срок, если закон вступит в силу», — пишет Financial Times со ссылкой на трёх европейских чиновников.

В Тбилиси в течение месяца продолжаются протесты из-за обсуждения парламентом законопроекта об иностранных агентах. Партия «Грузинская мечта» внесла документ 3 апреля.

В прошлом году аналогичный проект был отозван из-за массовых протестов. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявляла, что наложит вето на закон. При этом правящая в стране партия «Грузинская мечта» может проголосовать за то, чтобы обойти ограничение со стороны главы государства.