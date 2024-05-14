Парламент Грузии принял закон об иноагентах в третьем чтении

Грузинские парламентарии проголосовали за закон об иностранных агентах в третьем чтении.

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Об этом сообщает «Рустави 2».

«Парламент одобрил «Закон о прозрачности иностранного влияния» в третьем чтении», — говорится в материале телеканала.

Уточняется, что закон приняли большинством голосов.

Ранее сообщалось, что очередная драка между депутатами произошла в парламенте Грузии в ходе рассмотрения в третьем чтении законопроекта об иностранных агентах.