Парламент Грузии принял закон об иноагентах в третьем чтении
Грузинские парламентарии проголосовали за закон об иностранных агентах в третьем чтении.
Об этом сообщает «Рустави 2».
«Парламент одобрил «Закон о прозрачности иностранного влияния» в третьем чтении», — говорится в материале телеканала.
Уточняется, что закон приняли большинством голосов.
Ранее сообщалось, что очередная драка между депутатами произошла в парламенте Грузии в ходе рассмотрения в третьем чтении законопроекта об иностранных агентах.