Грузия потребовала от США «справедливого отношения»

Глава правительства Грузии Ираклий Кобахидзе и помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен во вторник провели в Тбилиси «продолжительную откровенную встречу», сообщает пресс-центр правительства Грузии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Отмечается, что грузинская сторона выразила желание «углубить сотрудничество» с США, но это «требует двусторонних усилий и взаимного справедливого отношения».

Также был обсужден спорный закон «О прозрачности иностранного влияния».

Ираклий Кобахидзе объяснил необходимость принятия этого закона, подчеркнув готовность «внимательно рассмотреть все справедливые замечания международных партнеров» в рамках процедуры наложения вето со стороны президента Грузии, что ожидается после голосования в третьем чтении парламентом.

Напомним, что накануне МВД Грузии задержало на акциях протеста в Тбилиси 20 человек, в том числе двух американских инструкторов радикальных грузинских молодежных групп.