Правительство Грузии отказалось принимать европейских делегатов
Грузинское правительство отказало в приеме делегации глав внешнеполитических комитетов парламентов Германии, Польши, Чехии, Латвии, Литвы и Эстонии, заявил председатель комитета по иностранным делам Бундестага Михаэль Рот.
«Правительство Грузии отказалось с нами разговаривать», – сказал Рот, его слова приводит Telegram-канал Sputnik Грузия.
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По его словам, европейские делегаты смогли встретиться только с председателем комитета по внешним связям парламента Грузии Николозом Самхарадзе. При этом встреча прошла не в парламенте, а в офисе правящей партии «Грузинская мечта», отметил Рот.
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