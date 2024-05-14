Пашинян заявил о готовности уже в этом году вступить в ЕС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что власти страны хотят вступить в Евросоюз уже в этом году. ТАСС

Об этом он сказал, отвечая на соответствующий вопрос ведущего о желании вступить в ЕС во время дискуссии на Копенгагенском саммите демократии. «В каком году? В этом!» — сказал Пашинян. RT на русском

Ранее Никол Пашинян заявил, что страна не будет спрашивать разрешения на выстраивание отношений с Евросоюзом ни у одного государства. Пашинян добавил, что Армения является независимым государством и намерена выстраивать дипломатические отношения исходя от этого. Газета.Ru