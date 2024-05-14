Пашинян заявил о готовности уже в этом году вступить в ЕС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности армянской сторонй уже в этом году вступить в Европейский союз.

Об этом он сказал, отвечая на соответствующий вопрос ведущего о желании вступить в ЕС во время дискуссии на Копенгагенском саммите демократии.

«В каком году? В этом!» — цитирует его ТАСС.

В марте спикер армянского парламента Ален Симонян заявил, что Армения всегда стремилась стать членом Европейского союза.

В российском МИД заявили, что Россия знает, что США и ЕС добиваются выхода Армении из ОДКБ и ЕАЭС.